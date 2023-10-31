رحلت بمرض السرطان.. من هي الإعلامية الشابة "سارة حسن"؟؟

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا الإعلامية "سارة حسن"، بعد صراع مع مرض السرطان، وأعلنت منذ قليل أسرتها، أن العزاء غدًا بمسجد المشير قاعة الصفا.

من هي الإعلامية "سارة حسن"؟؟

سارة حسن، هي إعلامية شهيرة، عانت من مرض السرطان منذ 2021، إذْ خضعت لعملية استئصال لورم خبيث، لكن هذه العملية لم تكن نهاية هذا المرض معها، بعد أن عانت لاحقًا منه، وآخر ظهور لسارة حسن كان في 2022 عبر قناة المحور، إذْ تحدثت عن عودة المرض لها مرة أخرى وبداية تلقيها جرعات الكيماوي من جديد، بشكل مكثف.

بعد ذلك كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".



ويذكر أن أعلن الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، خبر رحيل الإعلامية "سارة حسن" عبر فيس بوك قائلًا : "بالدموع تواصل معي والدها اللواء محمد حسن ودون مقدمات أيوة يا سامي.. سارة ماتت، ربنا يرحمك يا سارة، ويجعل مثواكي الجنة، ويغفر لك، ويعوض شبابك في الجنة.. ويجعل مرضك وتحملك وصبرك ورضاكي في ميزان حسناتك".

استكمل سامي عبدالراضي: هذا ما كتبته عن سارة في ديسمبر 21، يمكن في لحظات المرض، المريض بيحتاج دعم وثقة وطبطبة، تشجيع وخصوصًا اللي بيواجه المرض اللعين، لكن زميلتي وأختي الغالية "سارة حسن" الإعلامية والمذيعة السابقة بقناة المحور في حتة تانية.



أضاف: هي اللي بتقوي والدها الراجل الجميل اللواء محمد حسن، وبتقوي شقيقيها هشام وخالد، وكمان بتدي قوة لأصدقائها وأصحابها وأنا منهم، تقولي والله يا سامي أنا خرجت من العمليات قوية عشان بابا، ودخلت وكلي أمل في ربنا أخرج عشان بابا، أنا مش عايز بابا يزعل ولا يتكسر، وأنا هقوم من المرض ده واهزمه.

هي إعلامية مصرية شهيرة متزوجة.