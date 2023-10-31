"غزة تُباد وتلفظ أنفاسها الأخيرة" .. حمزة العيلي يغضب من أجل الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان حمزة العيلي، على المجازر الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك خلال منشور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حمزة العيلي:" غزة تباد و تلفظ أنفاسها الأخيرة و أوشك قلب الإنسانية أن يتوقف، شعوب العالم تنتفض وحزننا مؤلم وعجزنا مخيف، رحم الله كل شهدائك يا فلسطين يا بلد الأقصى و محراب الأنبياء، أطفالك عصافير تغرد في الفردوس ونسائك الأبطال تحت أقدامها الجنة و رجالك الشجعان الأحرار فخورين أمام الله ".

وأضاف “العيلي”:" لقد تعرت حقيقتنا يا قدس، عروبة وهمية وإسلام لا يتعدى كونه تسمية في بطاقة هوية، وإنسانية معدومة و قلة حيلة مخزية، أما نحن .. فالغَّم والألم مثوانا ".

واختتم الفنان حمزة العيلي، قائلًا:" لقد بيعت القضية بأرخص الأثمان، لكنها رفعت للقاضي الأعظم، إنتظروا حكم الله، فبحق خالق الروح، لن يذهب حق هذه الأرواح سدى ".

حمزة العيلي

آخر أعمال حمزة العيلي

يذكر أن، آخر أعمال الفنان حمزة العيلي، مسلسل "رسالة الإمام"، والذي حقق إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة، وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد ابن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.

ويشارك في بطولة مسلسل رسالة الإمام، عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية، ومنهم : محمد الشرنوبي ونضال الشافعي وأشرف عبدالغفور وأروى جودة وسلمى أبوضيف وفرح بسيسو وخالد أنور، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج الليث حجو.