محمد حماقي| مصير جولته الغنائية الأمريكية مع استمرار أحداث فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - توقف الفنان محمد حماقي عن أنشطته الفنية سواء على مستوى الحفلات أو الإصدارات الغنائية الجديدة، بسبب الاحداث العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مصير حفلات حماقي في أمريكا

كان قد دعم محمد حماقي الوضع الفلسطيني الراهن بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

وعلى جانب الحفلات الغنائية، فينتظر حماقي خلال نوفمبر القادم جولة غنائية أمريكية للمرة الاولى في مشواره الفنية في عدد من الولايات الكبرى هناك، والتي تأتي الآن بالتزامن مع أحداث فلسطين العاصفة، حيث لم تعلن الشركة المنظمة إلى الآن أي تأجيل أو إلغاء للجولة، ولازالت تعلن عن تفاصيل الحفل من أماكن وأسعار للتذاكر.

بوستر حفل محمد حماقي في أمريكا

حجز تذاكر جولة حماقي الامريكية

أغاني حماقي في صيف 2023

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يستكمل حماقي إصدارات ألبومه الجديد خلال موسم الشتاء الغنائي لهذا العام، حسب ما صرح في إحدى لقاءاته الإعلامية بعد حفل الكويت .

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.