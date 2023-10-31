فن ومشاهير

تشييع جثمان الإعلامية سارة حسن والعزاء بمسجد المشير قاعة الصفا.. غداً

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أسرة مقدمة البرامج سارة حسن، من صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد السلام فى مدينة نصر، ومن المقرر أن يوارى جثمان الراحلة الثرى بمقابر الأسرة بعد صراعها مع مرض السرطان، والعزاء بمسجد المشير قاعة الصفا غدا.

 

جنازة سارة حسن

 

رحلت مقدمة البرامج سارة حسن عن عالمنا اليوم، وذلك بعد صراعها مع مرض سرطان المخ، التي عانت معه فترة طويلة.

 

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مقدمة البرامج سارة حسن

من هي المذيعة سارة حسن 

سارة حسن هي إعلامية مصرية شهيرة، عملت لقناة المحور، وعانت من مرض السرطان منذ 2021، وخضعت وقتها لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.

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مقدمة البرامج سارة حسن

 

آخر ظهور لسارة حسن في 2022، وتحدثت خلاله عن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي من جديد بجرعات كثيفة، وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

 

MO Nasa

MO Nasa

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