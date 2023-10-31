اليوم.. أبطال وصناع فيلم "وداعا جوليا" ضيوف برنامج في المساء مع قصواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم الثلاثاء، أبطال الفيلم السوداني " وداعا جوليا " ضيوفا على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

وتضم قائمة ضيوف حلقة اليوم الفنانة السودانية ايمان يوسف، الفنان السوداني نزار جمعة، المخرج السوداني محمد كردفاني، والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء.

الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" نال مؤخرا جائزة الناقد جورج إيبرت، في مهرجان شيكاغو الدولي، بعد حصده جوائز من عدة مهرجانات عالمية، منها جائزتي الجمهور والصحافة، في مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وجائزة الحرية من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتم ترشيحه لتمثيل السودان بالدورة 96 لجوائز الأوسكار.