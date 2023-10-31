العوضي وأمير كرارة وكريم عبد العزيز ضمن وفد الفنانين في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، أحمد العوضي، آسر ياسين، ياسر جلال وعصام السقا على الحضور مع وفد السياسيين والإعلاميين المشاركين في زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية.

وتأتي مشاركة النجوم بعد تقديمهم لمسلسل "الاختيار" ومسلسل "الكتيبة 101".

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة موسعة لمحافظة شمال سيناء، يصاحبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور.

كما حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.