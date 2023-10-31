دنيا سمير غانم تدعم الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة دعاء، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، دعما لفلسطين.

وجاء الدعاء:" يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت القوي الحق، العدل، الرحمن، الرحيم، ارحمهم برحمتك يارب واحرسهم بعينك التي لا تنام، والطف بهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل".

يذكر أن، مسلسل "جت سليمة" هو آخر أعمال دنيا سمير غانم، وعرض في شهر رمضان 2023، وشارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف.