"صديقتي".. عمرو عبد العزيز ينعى الإعلامية سارة حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرة فودة:

نعى الفنان عمرو عبد العزيز، الإعلامية سارة حسن، التي رحلت اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر عمرو صورة الراحلة سارة، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، وعلق:" إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة صديقتي الإعلامية سارة حسن، الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

وأضاف عمرو:"اسألكم الدعاء لها بالرحمة و قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

ودخلت الإعلامية سارة حسن تدخل في غيبوبة منذ 3 أشهر، وتعاني من أزمة صحية شديدة منذ نحو عامين.