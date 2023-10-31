"الله هو العدل" أول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضرب من شقيقها الأصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على طمئنة متابعيها بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها الأصغر سابستيان.

وكتبت نادين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" : "الله هو العدل وأنا راضيه بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن، وأنا من الله، الله ومنكن بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

يذكر أن كشفت نادين الراسي، صور لها عن بعض الإصابات الشديدة، وذلك من خلال مجلة "الجرس اللبنانية".

وظهرت نادين بآثار ضربات مختلفة بـ الرأس وبعض الإصابات في جسدها وذراعها.