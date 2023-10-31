"قد أعذر من أنذر".. محمد رمضان يوجه رسالة لإسرائيل : "انتوا مش حمل الغضب العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عبر الفنان محمد رمضان عن غضبه لمواصلة الكيان الصهيوني قصف المدنيين في غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية وسط صمت إعلامي غربي.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق خلاله على مواصلة الكيان الصهيوني الاستفحال في القتل وتدمير البنية التحتية في غزة وأن ما هو قادم لن يكون في صالح قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق "رمضان" على الأوضاع في غزة قائلا: "مسؤول وزارة الصحة في فلسطين بيقول عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف ضحايا مستشفى المعمداني اللي هي المذبحة اللي هيشهد عليها التاريخ، صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في ربنا وفي حكوماتنا وأنها صابرة وأكيد للصبر حدود، صوتنا وصل للمنظمات الدولية ودينا علمنا اننا نحترم كل الأديان، دينا بيحترم اليهودية ويحترم المسيحية".

واستكمل: "احنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم كل إنسان أدرى بنفسه وبقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم أو صبر شعوبنا، وعدد سكانكوا كلوا أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية فأنتم مش حمل الغضب العربي القادم، دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل وماتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني وماتسمحوش بقتل أي إنسان عربي تاني، وقد أعذر من أنذر".

كما أعلن "رمضان" مؤخرًا تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها لصالح الشعب الفلسطيني.

وتعرض "رمضان" لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية بعد الفيديو الشهير الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتحرك نحو إسرائيل، ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أوضح خلاله أن القناة العاشرة الإسرائيلية طلبت من الشعب الإسرائيلي عدم متابعة أعمال رمضان الفنية.

ليقوم "رمضان" بالرد عليهم قائلا: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لاني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".

واستكمل: "أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله، أبو عبيدة".