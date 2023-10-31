"قاطع بس مش دا موضوعنا" طه دسوقي يعلق على مقاطعة المنتجات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان طه دسوقي رسالة لمتابعيه، بسبب اختلاف الجمهور على المقاطعة مشيرًا الى القضية ليست مقاطعة المنتجات الأجنبية فقط.

وكتب دسوقي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "قاطع بس ده مش موضوعنا، ازعل على اللي بيحصل واتأثر بس ده مش موضوعنا، علّم على اللي حول القضية لتريند بس ده مش موضوعنا".

وتابع: "لسه الضرب شغال ولسه الناس بتموت الإبادة الجماعية اللي لسه بتحصل هي اللي موضوعنا".

يذكر أن الفنان طه دسوقي، احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والمقربين من العروسين.