شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى: الحرب على فلسطين بدأت من 70 عام وليس 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى فى فيديو له على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تعليقا عن مايحدث فى غزة أنه يوجه الشكر لكل شخص مؤثر على مواقع السوشيال ميديا ونشر معلومات فى العالم وأوروبا بما يحدث، ولابد أن تكونوا صامدين خصوصا أن الحرب الإعلامية لا تقل عن الذى يحدث فى الواقع.

وأضاف الحرب على فلسطين بدأت منذ أكثر من 70 عاما ولم تبدأ يوم 7 أكتوبر، ومش عاوز أشخاص تحبط من مشاهد قتل الأطفال والشهداء، ولازم العالم كله يرى ذلك.

وقال مؤخرا المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لليوم السابع تعليقا على ما يحدث في غزة، هو إن إسرائيل من قبل ١٩٤٨ تعمل على محو الفلسطينيين من فلسطين، ولم تتوقف عن تلك المخطط للحظة، خاصة إنه مشروع متواصل بدعم أمريكي، والآن وبعد هجوم المقاومة الفلسطينية من حماس وفصائل أخرى وجدت في ذلك فرصة لارتكاب أبشع جرائم الحرب ضد شعبنا في غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين.

وأضاف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، أن ما يجري على الأرض الآن هو حرب إبادة وتطهير عرقي وكعادتها لا تهتم بالقوانين والاتفاقيات الدولية الإنسانية للتعامل مع المدنيين.

آخر أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي كان الفيلم الوثائقي "استعادة" والذي يروي قصة شخصية يحاول من خلالها رشيد مشهراوي إعادة صوت الحياة اليومية إلى صور تاريخية لمدينة يافا في تجربة سينمائية لاستعادة الذاكرة وتحديث العلاقة مع المكان والزمان والحدث في مدينة عاش فيها والده قبل أن يهجر منها عام 1948، فعلاقة الفيلم بالشغف الذي يكنه لمدينته "يافا" وكيف تمكن من إعادة سرد تاريخها من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي .

والفيلم مدته 60 دقيقة وإنتاج رشيد مشهراوي ومحمد قبلاوي ولاورا نيكولوف وإخراج رشيد مشهراوي وتشخيص طاهر القليوبى..