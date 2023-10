بالفيديو- مايلي سايرس تستعرض لياقتها خلال ممارستها اليوغا في وسط البحيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية مايلي سايرس مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تمارس اليوغا على لوح خشبي وسط بحيرة في جزيرة مرتديةً البيكيني، وإستعرضت من خلاله لياقةً جسمها.



وفي وقت سابق، ظهرت مايلي سايرس بمظهر مريح أثناء التسوق مع الأصدقاء، وأطلت مغنية "Used to Be Young"، البالغة من العمر 30 عامًا، بمظهر أنيق دون عناء أثناء تصويرها في رحلة تسوق في لوس أنجلوس.

وأبقت سايرس على إطلالتها بسيطة حيث ارتدت تي شيرت فضفاض مطبوع باللون الأخضر الكاكي داخل بنطال جينز فاتح اللون بقصة مستقيمة، وعززته بحزام أسود بسيط.