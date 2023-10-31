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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ندى الكامل طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، صور رومنسية تجمعها بزوجها الممثل المصري أحمد خالد عبر حسابها الخاص، حيث ظهر الإثنان بأجواء مليئة بالحب، وتألقت ندى الكامل بفميص باللون الأبيض طويل وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، كشف أحمد خالد أموراً عن علاقته بزوجته ندى الكامل، قائلاً انه يعرفها منذ مدة، وانه تقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.
وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، إنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، موضحاً أن فارق العمر بينهما هو سنتين فقط، وليس عشر سنوات كما تناقل البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بأجواء رومنسية..ندى الكامل و أحمد خالد يتألقان بإطلالة مليئة بالحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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