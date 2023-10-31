شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل شيرين في الكويت تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل حفل النجمة شيرين عبد الوهاب في الكويت، حيث كان من المقرر احياؤها حفلا ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 يوم 9 نوفمبر المقبل، ولكنه تأجل تضامنا مع فلسطين .

وكانت شيرين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإصقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.