شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وكريم عبد العزيز والعوضى في العريش .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا تليفزيون الخليج 365 كلا من النجم ياسر جلال وكريم عبد العزيز والعوضى حضورهم مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أقيم اليوم بشمال سيناء، لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء.

وشملت زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء، وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مع مشايخ وعواقل سيناء.

وتأتي مشاركة هؤلاء الفنانين في الوفد بعدما قدموا مسلسلى "الكتيبة 101" و"الاختيار"، حيث قام أمير كرارة ببطولة "الاختيار" الجزء الأول والذى جسد فيه شخصية الشهيد أحمد منسى وتناول العمل بطولات الجيش المصرى في سيناء، فيما جسد أحمد العوضى شخصية التكفيرى هشام عشاماوى في نفس المسلسل، فشارك عصام السقا في نفس العمل وجسد شخصية الشهيد "هرم" الذى كان ضمن شهداء معركة كمين البرث والتي كانت معركة ملحمية للجنود المصريين.

أما كريم عبد العزيز فقام ببطولة الجزء الثانى والثالث من مسلسل "الاختيار"، وشارك ياسر جلال فى مسلسل "الاختيار" الجزء الثالث، بينما قام آسر ياسين ببطولة مسلسل "الكتيبة 101" الذى تناول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.