شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تنتهى من تسجيل أغنية رومانسية جديدة بتوقيع محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة جنات من تسجيل أحدث أغانيها الرومانسية بعنوان " بشتكيلك " كلمات أحمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس كما أنها تتعاون مع الملحن محمد عبد المنعم في عدد من الأغانى الأخرى، وتنوى طرحها فى موسم رأس السنة المقبل بعد أن تنتهى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب

يذكر أن المطربة جنات قالت إنها تعشق الصعيد وأهله، وإنها استمتعت بزيارة محافظة أسيوط وقضاء أيام العيد مع عائلة زوجها هناك، وأضافت فى تصريح لـ " الخليج 365 " إنها تنوى تكرار الزيارة كل فترة ولأنها شعرت أنها أصبحت صعيدية، ووجهت الشكر لكل أهالى القوصية الذين رحبوا بها

يذكر ان قالت المطربة جنات، إنها ستعمل على تقديم أغانيها بشكل متواصل الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها بدأت العمل على "مزيكا" جديد.وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها بصدد تقديم أغنية جديدة من ألحان محمد يحيى ، وكلمات أمير طعيمة، مشددة على أن الأغنية القوية تفرض نفسها في أي وقت.

وفيما يتعلق بالمهرجانات، قالت:" صعب أعمل أغاني مهرجانات، بس سمعت أغاني مهرجانات كتير، وهناك إبداع وفيه حاجات كتير عجبتني، والشباب اللى بيقدموا المهرجانات مبدعين، ولكن الأمر يتطلب لرقابة قوية، لضبط الكلمات".