محبو مسلسل Friends يوجّهون تحية إلى “تشاندلر” من نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توافد عدد من محبي مسلسل Friends، الأحد، إلى محيط المبنى السكني، الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير في نيويورك، لتوجيه تحية إلى الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينج في العمل، وتوفي السبت عن 54 عاماً.

وعادة ما يزور محبو Friends الذي عُرض بين عامي 1994 و2004، هذه المنطقة السياحية الأنيقة والعصرية في مانهاتن، للاطلاع على هذا المبنى النمطي لمدينة نيويورك، والمُشيّد بطوب صغير مع ما يضمّه من سلالم طوارئ إلى أحد جوانبه.

وتكدّست، الأحد، باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف، أمام المبنى المكوّن من 6 طوابق، والذي يضمّ مطعماً في أسفله، وتحت أمطار خفيفة، توقّف محبو المسلسل دقائق للتأمل وتوجيه تحية للممثل، الذي أدى دور تشاندلر بينج، وهي شخصية تميّزت بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة، وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

وتقول تايلور لانثير، وهي طالبة حقوق تبلغ 26 عاماً حضرت ومعها زهرة صفراء “ماثيو بيري، لقد نشأت وأنا أشاهده في فريندز، كما أنّ والداي كانا يشاهدان المسلسل أيضاً، وتردّد الشابة عبارة كتبها أحد محبي المسلسل في رسالة وُضعت على الأرض “شكراً على كل الضحكات”.

ويُعّد Friends الذي يُنتَقَد على نحو متكرر، بسبب التطوّر الحدود للشخصيات الرئيسية، مسلسلاً “يبعث على الراحة” لمشاهديه.

وتقول إيفا، وهي طالبة تبلغ 16 سنة تقيم في حي سوهو المجاور، إنّ Friends عمل سلس، ومسلسل أشاهده عندما أكون حزينة، أو إذا كنت أرغب في الضحك”.

وحتى لو أنّ الحلقات صُوّرت في استوديوهات في كاليفورنيا، إلا أنّ المبنى الواقع في شارع “90 بيدفورد” والذي يبيّن المسلسل أنّ عدداً من الشخصيات (مونيكا وتشاندلر وفيبي مثلاً) يقيمون فيه، بات أحد رموز نيويورك، على غرار مقهى “سنترال برك” الذي كان يجتمع فيه الأصدقاء الستة.

ويقول كريس تريبيل، وهو مرشد يقود جولات تتمحور على المسلسلات والأفلام في المدينة “أنا متأكد من أن هناك أشخاصاً انتقلوا إلى نيويورك، بسبب مسلسل Friends، ومن أجل الجانب المغامر والرومانسي من حياة العزوبية في العشرينات من العمر في هذه المدينة”.