“النداء الأخير إلى إسطنبول”.. بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ معاً من جديد بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منصة “نيتفلكس” عن موعد عرض فيلم “النداء الأخير إلى إسطنبول”، من بطولة الثنائي الشهير بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، في 24 تشرين الثاني المقبل.

وفي التفاصيل، أعلن تاتليتوغ وسات عن موعد عرض الفيلم من خلال إعلان ترويجي قصير، حصد تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت “نيتفلكس” الإعلان الترويجي الأوّل للفيلم عبر حساباتها الرسمية، وكشفت عن أحداث الفيلم التي تدور حول شخصين يلتقيان صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتاً لا تنسى.

ويُذكر أن هذا الفيلم سيجمع الثنائي الشهير لأوّل مرّة بعد مسلسل “العشق الممنوع”، الذي حققا فيه نجاحاً كبيراً عام 2008، وأصبحا من أبرز الثنائيات في تاريخ المسلسلات التركية.