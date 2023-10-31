بالفيديو- "راجعين"..أغنية تجمع 25 فنان عربي دعماً للشعب الفلسطيني

ميرنا وليد - بيروت - في أغنية لدعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة في الأزمة التي يمرون بها، إجتمع 25 فنان ومغني راب عربي في عمل فني واحد ليروا من خلاله المأساة التي يعيشها الأطفال والضحايا في فلسطين، وهي أغنية تحمل إسم "راجعين".



وإجتمع في الأغنية مغنو راب وفنانون جاؤوا من عشر دول عربية مختلفة وهي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين،و طرحت الأغنية على شكل فيديو كليب، حيث شارك من مصر كل من عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، ومن فلسطين كل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، إلى جانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، ومن تونس شارك كل من بلطي ونوردو، بالإضافة إلى المغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية، كما وشارك غالية شاكر منالإمارات، بالإضافة إلى الأخرس وسيف بطاينة من الأردن.

إشارة إلى أن كل أرباح هذه الأغنية سيتم التبرع بها لمساعدة أهل غزة وكل المنكوبين في فلسطين.