حنان مطاوع هكذا أطلّت من كواليس مسلسل "صوت وصورة"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حنان مطاوع لمتابعيها صورة لها من كواليس مسلسلها الأخير "صوت وصورة".

وظهرت مطاوع بنفس الدور الذي تؤديه بالمسلسل، وهي تروج بطريقة فكاهية لإحدى منتجات العناية بالبشرة على طريقة البلوغر.

وعلقت حنان قائلة: "ده كريم لترطيب الإيدين حلو أوي بعد غسيل المواعين جربوه مش هنتدموا بس انتوا أفردوه كويس وما تتعرضوش للتراب ولا الشمس مش هتحسوا بقشف خالص وفي بروموكود بإسم رضوى 10 هتاخدوا بيه خصم 10%".

وتشارك الممثلة حنان مطاوع في مسلسل "صوت وصورة" مع عدد من الممثلين ومنهم: نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة وغيرهم. والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة.

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