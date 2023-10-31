المطالبة بإقامة متحف لمتعلقات الأطفال وضحايا الحرب فى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - على غرار متاحف «الهولوكوست»

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 09:09 م 10/31/2023 9:09:55 PM

أعلنت الفنانة إنجى وجدان دعمها المقترح بإقامة متحف لمتعلقات الأطفال وضحايا التفجيرات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، وذلك على غرار متاحف «الهولوكوست» أو ضحايا المحرقة اليهودية.

وجاء ذلك خلال رد وجدان على الاقتراح الذى نشره مقدم البرامج والفنان الكوميدى « لى كامب» عبر حسابه على منصة «إكس»، «تويتر سابقًا» والذى قال فيه: «كيهودى لقد زرت العديد من متاحف المحرقة.. غالبًا ما يكون لديهم كومة من الأحذية أو الملابس الخاصة بالقتلى.. من المؤلم أن نرى ذلك وهو محرك للمشاعر.. فى يوم من الأيام سيكون هناك متحف لتذكيرنا جميعا بالإبادة الجماعية التى ترتكب ضد الفلسطينيين.. من الممكن جدًا أن تحتوى على كومة من آلاف أحذية الأطفال. هل ستتمكن من القول أنك فعلت ما بوسعك لوقف هذه المذبحة؟».

وكتبت إنجى وجدان عبر حسابها فى منصة «إكس» ردا على هذا الاقتراح: «هذه فكرة رائعة.. علينا أن ننشئ متاحف حول العالم تحتوى على كل الأحذية والملابس والألعاب التى تُركت بعد كل تفجير»، مضيفة: «سيكون ذلك بمثابة تذكير للجميع بكل ما تم القيام به طوال فترة احتلالهم ومحاولة الإبادة الجماعية المستمرة اليوم».