بكاء محمد صبحي على الشعب الفلسطيني: "العالم كله اتفق أن إسرائيل مظلومة بكل بجاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد وتحدث خلاله عن تصاعد الأزمة في غزة ومواصلة الكيان الصهيوني خرق كل المواثيق والأعراف الدولية وسط دعم أمريكي وصمت إعلامي غربي.

وعلق "صبحي" على الأحداث الراهنة في فلسطين قائلا: "العالم قريب مش هيبقى لا فيس بوك ولا تويتر ولا الكلام ده هيبقي حاجة تانية بتخليك تتحرك ازاي، اللي هو الحكومة العالمية بس ده مش أيامنا وفي خطوات بتتعمل دلوقتي عشان المخطط ده يتم قدام، أنت هتصفي البشر ازاي؟، إبادة 7 مليار امال ليه هم مبسوطين بإسرائيل وهي تبيد الفلسطينيين، حل المشكلة ايه الفلسطينيين مايبقوش موجودين، عاوزين تعملوا دولة فلسطينية فين الفلسطينيين؟".

واستكمل: "انت عارف يعني، إيه دول العالم كلها تتفق على إن إسرائيل مظلومة بكل بجاحة وبكل قسوة وأنا مش محترم أنا كمصرى أني أسمع الكلام، ازاي بنتحمل نقعد معاهم وهم بيقولوا كده، بيتكلموا علنًا نحن ندافع عن إسرائيل، شئ مهين جدًا وشئ مهين لأن كان عنوانك كعربي هي الكرامة والإباء والشهامة مش دي الصفات بتاعتنا الشهامة والمروءة لا احنا بقى عندنا غلظة في تعبيرنا غلظة في حبنا غلظة في كرهنا غلظة في وطنا".

وكشف "صبحي" مؤخرًا عن رفضه لدعوات مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني قائلا: "أصوات كتير طلعت على الفيس بوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصريين هم اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي بره".

يذكر أن محمد صبحي كانت له تدوينة سابقة داعمة للشعب الفلسطيني، و نشر صورة المسجد الأقصى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عندما يوجد الفارس والجواد، النصر محقق".