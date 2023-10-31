مروان موسى يكشف عن أغنية "راجعين" دعمًا للقضية الفلسطينية بمشاركة 25 فنان عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب الراب، مروان موسى عن أغنية جديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وهي أغنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني.

ونشر "مروان" مقطع فيديو وظهر خلاله عدد من مغنيين الراب وعلى كتفهم الكوفية الفلسطينية وقاموا خلالها بالتنديد بمواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي برعاية أمريكية.

وعلق "موسى" على الأغنية قائلا: "لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم، اجتمع 25 فنان وفنانة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج أغنية راجعين نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين، سيتم التبرع بجميع إيرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين".

وتضمنت الأغنية عدد من المغنيين من مختلف أنحاء الوطن العربي وهم، سيف سافادي من الأردن، دانا صالح من فلسطين، غاليا شاكر من الإمارات، عفروتو من مصر، نوردو تونس، أخرس الأردن، عصام النجار فلسطين، بالتي تونس، أمير عيد مصر، وسام قطب فلسطين، دينا وديدي مصر، سيف بطاينة الأردن، عمر رمال فلسطين، ال يونج اليمن، راندار المملكة العربية السعودية، فورتكس الكويت، سمول اكس المغرب، الا تونس، فؤاد جريتلي ليبيا، دنيا وائل مصر، زين فلسطين، مروان موسى مصر، مروان بابلو مصر، واخيرًا دافينسي من السودان".

وتلقى الأغنية رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب العديد منهم وعلقوا قائلين: "فخورين بيكم، بنحبكم، ممكن الأغنية باللغة الإنجليزية، ربنا يحميكي يا فلسطين، فخر العرب، يارب النصر لاخواننا في فلسطين".