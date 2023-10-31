جورجينا بالشورت في مباراة النصر السعودي وغادة عبد الرازق تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت جورجينا صديقة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال تواجدها بكواليس مباراة نادي النصر أمام نظيره نادي الاتفاق في كأس الملك اليوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز نادي النصر بهدف وحيد مقابل لاشئ.

وظهرت "جورجينا" بالصور وهي ترتدي إطلالة جريئة إذ ارتدت "شورت" على توب كاجوال ولاقت الصور إعجاب متابعيها منهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي علقت بعدد من القلوب.

وكان الظهور الأخير لجورجينا بفعاليات مباراة الملاكمة "معركة الأشرس" ضمن "موسم الرياض" وسط حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وحرصت "جورجينا" على التقاط عدد من الصور مع عدد من المتواجدين هناك منهم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم والفنانة ياسمين صبري.