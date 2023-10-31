شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: فخور بكمية المشروعات اللى هتتعمل فى سيناء وهتتعمر بإيد ولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد العوضى عن سعادته بمشاركته اليوم في زيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء لعمل جولة للمشروعات التنموية، وقال العوضى على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "تشرفت النهارده بزيارة سيناء الحبيبة والعريش والشيخ زويد وتشرفت إني قابلت أهالي سيناء.. الكرم والطيبة والوطنية بحضور رئيس الوزراء وفخور بكمية المشاريع اللي هتتعمل واتعملت في سيناء التي أهملت من عشرات السنين وكأنها قطعة منفصلة عن مصر".

وأضاف: "لكن مشاريع التنمية العمرانية اللي بتتجهز دلوقتي وشبكة طرق تربط سينا بباقي مصر تخلينا نحط عينا في عين التخين إن دي أرضنا ومفيش مجال للهزار والحك من بعيد والمناوشات الرخيصة من قبل أطراف بعينها، لا سينا أرض مصرية خدناها بدم أبطال أكتوبر، والنهارده سينا هتتعمر بإيد ولادها، ألف شكر لأهالي سينا على حسن الاستقبال والكرم".





ويستقبل النجم أحمد العوضى عام 2024 التي ستكون نقطة تحول في مشواره الفني سواء على المستوى السينمائى أو الدراما، حيث يدخل العوضى العام الجديد مع أول بطولة سينمائية بعدما أسند له المخرج خالد يوسف بطولة فيلمه الجديد "الإسكندرانى" الذى يتواصل تصويره حاليًا، ووصف يوسف العوضى بأنه سيكون نجما سينمائيا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، رحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وعلى مستوى الدراما، يخوض أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة أيضًا، في رمضان المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب" تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار"، وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكان آخر أعمال أحمد العوضى مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.