شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: انتظر انتهاء كتابة مسلسل "عتبات البهجة" والتصوير قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة لـ " الخليج 365 " انه ينتظر الانتهاء من كتابة مسلسله الجديد " عتبات البهجة " بطولة النجم يحيى الفخرانى الذى سيقوم بإخراجه حتى يزمع في التجهيز وإجراء جلسات البروفات واختيار باقى فريق العمل بالمسلسل

ويعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبو عميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريباً للعرض في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "يتربى في عزو" بطولة يحيى الفخرانى، كريمة مختار، ياسر جلال، رانيا فريد شوقى، هنا شيحة، أحمد عزمى، انتصار، نهال عنبر، أشرف عبد الغفور، مها أبو عوف، ايناس النجار، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرى عادل، علاء زينهم، مى جلال، صبحى خليل، حسن مصطفى شادى خلف، أسامة عباس، حسن عبد المجيد، صبرى عبد المنعم وتأليف يوسف معاطى وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

وكان آخر أعمال المخرج مجدى أبو عميرة، مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى،وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وإنتاج شركة سينرجى‎.