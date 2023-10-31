أفضل 10 أفلام في بولييود بحسب IMDb

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: السينما الهندية، المعروفة شعبياً باسم بوليوود وسينما بومباي سابقاً، تشير إلى صناعة السينما التي تتخذ من مومباي مقراً لها، وتعمل في إنتاج الأفلام باللغة الهندية.. المصطلح الشائع بوليوود، هو عبارة عن مزيج “بومباي” (الاسم السابق لمومباي) و”هوليوود”؛ لتتخذ صناعة الأفلام الهندية اسم “بوليوود”.. تعَد الصناعة جزءاً من السينما الهندية الأكبر، والتي تضم أيضاً سينما جنوب الهند وصناعات أفلام أخرى أصغر.

بدايات السينما الهندية أو بوليوود

نشأت بوليوود عندما تفوّقت صناعة السينما الهندية على صناعة السينما في هوليوود، في عام 1896، جاء الأخوان أوغست ولويس لوميير إلى بومباي (مومباي حالياً) لتقديم التصوير السينمائي.. وأصبحت بومباي مركز صناعة السينما الهندية في الهند.. في عام 1913، أخرج داداشيب فالك، والد السينما الهندية، أول فيلم كامل Raja Harishchandra.. أول فيلم هندي مع موسيقى تصويرية، كان Alam Ara، الذي عُرض لأول مرة في عام 1931.

منذ عام 2000، اكتسبت أفلام بوليوود برقصاتها المذهلة، اعترافاً دولياً متزايداً، بسبب تنامي مجتمعات الهنود غير المقيمين والهندية في الخارج.. تستمر الشعبية في النموّ جنباً إلى جنب مع المواهب الجديدة.

وتُعَد السينما الهندية واحدة من أكبر مراكز إنتاج الأفلام في العالم؛ فقد باعت الأفلام الهندية ما يقدَّر بـ 341 مليون تذكرة في الهند في عام 2019.. تميل الأفلام الهندية السابقة إلى استخدام اللغة الهندوستانية العامية، والتي يمكن فهمها بشكل متبادَل من قِبل المتحدثين باللغة الهندية أو الأردية، بينما تضمنت الإنتاجات الهندية الحديثة بشكل متزايد، عناصر من اللغة الإنجليزية.

في عام 2017، أنتجت السينما الهندية 1،986 فيلماً روائياً.. كان العدد الأكبر منها 364 فيلماً باللغة الهندية.. وفقاً للبيانات من عام 2014، مثّلت السينما الهندية 43 في المئة من صافي إيرادات شباك التذاكر الهندية، ومثّلت السينما التاميلية والتيلجو 36٪، وشكّلت السينما الإقليمية المتبقية 21٪.

وفيما يلي أفضل الأفلام الهندية عبر السنين وفقاً لـIMDb

1- Kireedam عام 1989

تدور أحداث الفيلم حول سيثو- بطل الفيلم- الذي يطمح بأن يصبح ضابط شرطة لتحقيق حُلم والده.. ومع ذلك، تنقلب حياته رأساً على عقب، عندما يتدخل في شجار مع مجرم لإنقاذ حياة والده.

الفيلم من إخراج سيبي ملايل، ومن بطولة: موهانلال، ثيلاكان كافيور، وبوناما.

حصل الفيلم على جائزة الفيلم الوطني National Film Award لموهانلال.. جائزة ولاية كيرالا السينمائية لأفضل مطرب تشغيل إم جي سريكومار.. جائزة جمعية نقاد السينما في ولاية كيرالا، لأفضل سيناريو.

تقييم IMDb للفيلم: 8.9

2- Nadodikkattu عام 1987

بعد فقدان وظائفهما في ولاية كيرالا، قرر داسان وفيجايان الهجرة إلى دبي.. لكنهما انتهى بهما المطاف في تاميل نادو؛ حيث أخطأت مجموعة من المهربين في اعتبارهما ضابطين في إدارة المباحث الجنائية.

الفيلم من بطولة موهانلال، وسرينيفاسان، في الأدوار الرئيسية، ومن إخراج ساتيان أنثيكاد.

يَعتبر النقاد أن الفيلم يمثل السينما المالايالامية الشهيرة في أفضل حالاتها الساخرة، وأنشأ الثنائي موهانلال وسرينيفاسان حالة تظهر على الشاشة، كواحدة من الثنائيات السينمائية التي لا تُنسى والأكثر قابلية للتمويل.. لقد حققت القصة والسيناريو والشخصيات مكانة كلاسيكية.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

3- 777 Charlie عام 2022

يتناول العمل قصة شاب يعيش أسلوب حياة سيّئاً وسلبياً، ويقضي وقته كل يوم في وحدة، وبمجرد دخول جرو يُدعى تشارلي في حياته، سرعان ما يغيّر نظرته تجاه كل شيء؛ حيث يعطيه منظوراً جديداً تجاه الحياة.

الفيلم من كتابة وإخراج كيرانراج ك Kiranraj K.. ومن بطولة: راكشيت شيتي، سانجيتا سيرنجيري، والكلب تشارلي.

حصل الفيلم على ردود إيجابية من الجمهور عند إطلاقه، وتم اختياره لعرضه في مهرجان دادا صاحب فالكي السينمائي الثالث عشر؛ حيث فاز كيرانراج بجائزة “أفضل مخرج”.

وفي حفل جوائز شيتارا ستار Chittara Star Awards، حصل الكلب تشارلي على جائزة؛ حيث فاز بجائزة “أفضل مؤد”، بأداء سرق قلوب الجمهور.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

4- Manichithrathazhu عام 1993

قصة الفيلم مستوحاة من مأساة حدثت في إزهافا ثرافاد، ألوموتيل ميدا (قصر تقليدي قديم)، يقع في موتوم (بالقرب من هاريباد).. ناكولان وعائلته ينتقلون إلى ممتلكات أجداده.. ومع ذلك، عندما يبدأ ابن عمه في التصرف بشكل غير معهود، يستعين ناكولان بمساعدة صديقه الطبيب النفسي.

الفيلم من إخراج فاضل، كتبه مادو موتام، ومن بطولة: شوبانا، موهانلال، سوريش غوبي.

في حفل جوائز السينما الوطنية الـ41، حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم شعبي، وأفضل ممثلة.. وفي حفل توزيع جوائز ولاية كيرالا السينمائية الـ34، حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم ذي جاذبية شعبية وقيمة جمالية، فازت أفضل ممثلة “شوبانا”، وأفضل فنان مكياج.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

5- Jai Bhim عام 2021

يتناول الفيلم موضوع تحيز الشرطة وعنف الدولة ضد المجتمع المهمش؛ استناداً إلى حادثة حقيقية وقعت في عام 1993، تدور أحداث الفيلم حول حياة سينجيني وراجاكانو، وهما زوجان من قبيلة إيرولار.. اعتقلت الشرطة راجاكانو، وقُتل لاحقاً في مركز الشرطة.. تسعى سينجيني للحصول على مساعدة؛ سعياً لتحقيق العدالة لزوجها.

يركز الفيلم على محامٍ يساعد المجتمع القبلي، في الحصول على العدالة من أجل حقوقهم الأساسية وحضارتهم في الولاية، بعد مقتل أحدهم أثناء احتجازه لدى الشرطة لارتكابه خطأً.

الفيلم من إخراج تي. جي جانفيل T. J. Gnanavel، ومن بطولة: سوريا Suriya، ليجومول جوسيه Lijomol Jose، ومانيكاندان Manikandan.

لاقى الفيلم استحسان الجماهير والنقاد، وحصلت الدراما القانونية “Jai Bhim” على جائزتين في مهرجان Dadasaheb Phalke السينمائي الدولي، وهما: جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل مساعد.. وتُعد جائزة Dadasaheb Phalke هي أعلى جائزة هندية في مجال السينما، يتم تقديمها كل عام في حفل توزيع جوائز السينما الوطنية، الذي تنظمه مديرية المهرجانات السينمائية، وهي منظمة أنشأتها وزارة الإعلام والإذاعة.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

6- Natsamrat عام 2016

تدور أحداث الفيلم حول جانبات بيلوالكار، الممثل الشكسبيري الذي قام بتقسيم ممتلكاته بين ابنيه بعد تقاعده.. ومع ذلك؛ فإن جحودهما يجعل جانبات وزوجته بلا مأوى خلال شيخوختهما.

الفيلم من إخراج ماهيش مانجريكار، ومن بطولة: نانا باتيكار، مدحا مانجريكار، ومرونمايي ديشباندي.

نال الفيلم المديح؛ لتصويره لقلق ممثل مسرحي مخضرم مسن.. أشاد النقاد السينمائيون بالفيلم لمهاراته في التمثيل والإخراج والتصوير السينمائي والسيناريو.. تلقى الفيلم استجابة ساحقة في شباك التذاكر، واستمر لأكثر من 50 يوماً عبْر ولاية ماهاراشترا.

في عام 2016، حصل نانا باتكار على جائزة أفضل ممثل، في حفل توزيع جوائز فيلم فير الماراثية.. وفي عام 2017، حصل الفيلم على جائزة أفضل ممثل مساعد، فيكرام جوخال، في نفس الحفل.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

7- #Home عام 2021

تدور أحداث الفيلم حول رغبة أوليفر تويست (إندرانس)، أن يكون خبيراً في التكنولوجيا، وأن يصبح رفيقاً أفضل لابنيه اللذين يقضيان وقتاً على هواتفهما أكثر مما يقضيانه مع أحبائهما.. ومع ذلك، عندما يفشل ذلك؛ فإنه يبحث بشدة عن طرق أخرى للتواصل معهما.

#Home هو فيلم درامي هندي، من إخراج وكتابةروجين توماس.. الفيلم من بطولة: إندرانس، سريناث باسي، ناسلين ك.جافور، ديبا توماس، مانجو بيلاي، جوني أنتوني وكيناكاري ثانكاراج.. حظي هذا الفيلم باهتمام نقدي واسع النطاق.. تم استحسان النقاد للقصة ونقاط الخلفية والتصوير السينمائي والأهمية الاجتماعية، وتوصيف وأداء الممثلين الرئيسيين.

في حفل توزيع جوائز جنوب الهند الدولية للأفلام، حصل الممثل أسلين على جائزة أفضل ممثل كوميدي.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

8- C/o Kancharapalem عام 2018

تتمحور أحداث الفيلم حول أربع قصص حب في بلدة هندية صغيرة، تخالف الأعراف الاجتماعية من أجل الحب.

الفيلم من تأليف وإخراج فينكاتيش مها.. الفيلم يضم أكثر من 80 شخصاً غير ممثلين، معظمهم من سكان كانشاراباليم، أحد أحياء فيساخاباتنام؛ حيث تم تصوير الفيلم.

بينما قام ببطولة الفيلم: سوبا راو، رادها بيسي، كسافا كاري، نيثياسري جورو.

تم عرض فيلم C / o Kancharapalem لأول مرة في مايو 2018، في مهرجان نيويورك السينمائي الهندي، وتم إصدار الفيلم في الهند في 7 سبتمبر 2018.. تلقى الفيلم آراء إيجابية من الجمهور وغالبية نقاد الفيلم.

حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم نقدي في 2019.. كما تم عرضه في مهرجان ملبورن السينمائي الهندي.. تم تكريمه بـجائزة أفضل فيلم في “مهرجان اختيار النقاد للأفلام الهندية في مومباي، ومهرجان كاليدوسكوب للأفلام الهندية Caleidoscope Indian Film Festival في بوسطن”؛ حيث حصل الممثل الرئيسي سوبا راو، على جائزة أفضل ممثل، وتم تضمينه في أفضل 25 فيلماً تيلوجو للعقد.

تقييم IMDb للفيلم: 8.8

9- Rocketry :The Nambi Effect عام 2022

يستند فيلم Rocketry :The Nambi Effect على حياة عالم منظمة أبحاث الفضاء الهندية “نامبي نارايانان”، الذي تم اتهامه لكونه جاسوساً واعتُقل في عام 1994.. رغم حصوله على حريته، إلا أنه واصل الكفاح من أجل العدالة ضد المسؤولين الذين ورّطوه زوراً.

الفيلم من بطولة: آر مادهافان R. Madhavan، سيمران، راجيت كابور.. ومن إخراج آر مادهافان، الذي أنتج الفيلم وشارك في كتابته.

فاز الممثل والمخرج آر مادهافان بجائزة أفضل مخرج.

تقييم IMDb للفيلم: 8.7

10- Nayakan عام 1987

تدور أحداث فيلم Nayakan أو ناياكان، حول ساكثيفيل، صبي صغير، يعيش حياة مريحة؛ حتى يشهد مقتل والده الوحشي.. بعد ذلك، يطعن الضابط المسؤول عن ذلك ويهرب إلى مومباي؛ ليصبح رجل عصابات مخيف.

كتب الفيلم وأخرجه ماني راتنام.. من إنتاج موكثا سرينيفاسان، ومن بطولة: كمال حسن، سارانيا (في أول ظهور لها) وكارثيكا، مع جاناغراغ، فيجايان، إم في فاسوديفا راو، دلهي غانيش.

انطلق الفيلم في 21 أكتوبر 1987، في يوم الديوالي.. حقق نجاحاً نقدياً وتجارياً.. أكسب أداء كمال حسن جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثل.. حصل الفيلم أيضاً على الجوائز الوطنية لأفضل تصوير سينمائي، وأفضل إخراج فني.. كان Nayakan التقديم الرسمي للهند لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الستين، لكن لم يتم ترشيحه.. تم إدراجه في قائمة Time لأفضل 100 فيلم على الإطلاق، وموقع News18 لأفضل 100 فيلم هندي في كل العصور.. تمت إعادة إنتاج الفيلم باللغة الهندية باسم Dayavan عام 1988.

في حفل توزيع جوائز السينما الوطنية National Film Awards، فاز كمال حسن بجائزة أفضل ممثل، وحصل الفيلم على أفضل تصوير سينمائي، فاز ثوتا ثاراني بجائزة أفضل إخراج فني.

في حفل توزيع جوائز سينما إكسبرس Cinema Express Awards، حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم، حصل كمال حسن على جائزة أفضل ممثل، وحصل المخرج ماني راتنان على جائزة أفضل مخرج.

تقييم IMDb للفيلم: 8.6