بالصور- أثناء ممارستها الرياضة مع كلبها..كيندال جينر تستعرض رساقة جسمها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص مع كلبها، حيث ظعرت بلوك رياضي أظهرت من خلاله رشاقة جسمها أثناء ممارسة الرياضة مغ كلبها في الهواء الطلق، ومن المعروف أن كيندال تهتم بجسمها وبصحتها كثيراً حيث أصبحت من عارضات الأزياء الأعلى أجراً في العالم، كما وإشتهرت برشاقة ولياقة جسمها.

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وفي وقت سابق، صدمت نجمتا تلفزيون الواقع سيدة الأعمال كايلي جينر وشقيقتها كيندال جينر الجمهور بإطلالاتهما بمناسبة هالوين، والتي تعتبر جريئة للغاية.

وقد إختارتا الظهور بـ Body suit باللونين الأبيض والأسود فقط، لتبرزا التضاد بين اللونين، وعلقتا: "سكر وحار".

أثارت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميريكية كايلي جينر إستغراب الجمهور بالقرار الذي إعتبرته أصعب قرار إتخذته بحياتها.

وقالت كايلي إن تغيير إسم إبنها "وولف جاك ويبستر" إلى "آير" كان الأصعب: "كان هذا أصعب شيء قمت به في حياتي. وما زلت أسأل نفسي: هل اتخذت القرار الصحيح؟".

