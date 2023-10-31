بالصورة - من داخل سيارتها الفارهة.. يارا السكري تخطف الأنظار بفستان أسود

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على الجمهور بجمالها من داخل سيارتها الفارهة من نوع ferrari من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث تألقت بفستان أسود متوسط الطول ذات أكمام قصيرة وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غزة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

