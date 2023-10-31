بالصورة- رانيا منصور تحمس الجمهور من خلال شخصيتها في أحدث أعمالها "عيشها بفرحة"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا منصور البوستر الرسمي لأحدث أعمالها وهو مسلسل يحمل إسم "عيشها بفرحة" وذلك عبر حسابها الخاص، وحمست الجمهور لمشاهدة المسلسل من خلال شخصيتها حيث علقت بالقول: "شخصية نيفين من مسلسل عيشها بفرحة تأليف أستاذ عمرو محمود ياسين إخراج أستاذ ألبير مكرم، يا رب المسلسل يكون عاجبكم".



يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور هو فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الممثلين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.