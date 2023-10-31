ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو طريف من كواليس تصوير أحدث أعماله "السيستم" عبر حسابه الخاص حيث ظهر مستلقياً على أرجوحة وهناك أحد يهتم به ويصفف له شعره، ما جعل الجمهور يتفاعل معه معبرين عن حماسهم لمشاهدة مسلسله الجديد.
يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى.
ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أحمد الفيشاوي يفاجئ الجمهور بعد كشفه عن المعاملة التي يتلقاها في كواليس التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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