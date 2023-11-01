طفلة فلسطينية تشكر محمد رمضان على دعم القضية والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وأوضح خلاله عدد من الفتيات الفلسطينيات اللواتي قمن بشكره لدعم القضية الفلسطينية.

وظهرت بمقطع الفيديو 3 فتيات فلسطينيات وجهن الشكر لـ "رمضان": "رغم كل الآلم والمعاناة صامدين وبإذن الله منتصرين وشكرًا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع وشكرًا لكل إنسان عنده ضمير".

وعلق "محمد رمضان" قائلا: "بنات غزة أشجع بنات الدنيا، أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم أنتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها، ربنا يحفظكم وينصركم".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو منذ ساعات عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وعلق خلاله على مواصلة الكيان الصهيوني الاستفحال في القتل وتدمير البنية التحتية في غزة.

قائلا: "مسؤول وزارة الصحة في فلسطين بيقول عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف ضحايا مستشفى المعمداني اللي هي المذبحة اللي هيشهد عليها التاريخ، صوت وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في ربنا وفي حكوماتنا وأنها صابرة وأكيد للصبر حدود، صوتنا وصل للمنظمات الدولية ودينا علمنا اننا نحترم كل الأديان، دينا بيحترم اليهودية ويحترم المسيحية".

واستكمل: "احنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم كل إنسان أدرى بنفسه وبقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم أو صبر شعوبنا عدد سكانكوا كلوا أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية فأنتم مش حمل الغضب العربي القادم دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل وماتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني وماتسمحوش بقتل أي إنسان عربي تاني".

وتعرض "رمضان" لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية بعد الفيديو الشهير الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتحرك نحو إسرائيل، ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أوضح خلاله أن القناة العاشرة الإسرائيلية طلب من الشعب الإسرائيلي عدم متابعة أعمال رمضان الفنية.

ليقوم "رمضان" بالرد عليهم قائلا: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لاني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" والذي شارك بطولته لأول مرة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم أفلام الصيف الماضي.