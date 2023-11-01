طليقة أمير طعيمة تهاجم أكرم حسني: "خربت بيتي وبوظت حياتي" و"الشاعر " يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اتهمت الفنانة المعتزلة، جيني طعيمة، الفنان أكرم حسني بأنه السبب في "خراب بيتها" وانفصالها عن زوجها الشاعر أمير طعيمة وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وفوجئ متابعي "جيني" بنشر بوست أوضحت خلاله أن الفنان أكرم حسني كان السبب في خراب زواجها إلى جانب تسميم أفكار زوجها ورغبته في هدم استقرار أسرتها المستقر منذ 16 عامًأ.

وعلقت قائلة: "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب من أمانه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم أستقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت، يارب تكون مرتاح أنت وهي حسبي الله ونعم الوكيل أنت وهي".

ليخرج بعدها الشاعر أمير طعيمة عن صمته ويرد على بوست طليقته "جيني" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" قائلا: "أنا منفصل رسميًا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت أتمني إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي ورغبة مني إن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع".

مضيفًا: "فيما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني أولًا مش أكرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل وده للأسف كان متوقع بس بما إن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز أقول التالي".

واستكمل: "أكرم ملوش أي صلة بالطلاق وبالعكس لما عرف من مدة إني هاخد الخطوة دي نصحني ماعملش كده لمصلحة أولادي، كذلك كصديق وكفنان هو من أنضف الناس اللي اتعاملت معاهم وأشهد ربنا إني عمري ما شفت منه غير كل خير واحترام".

وتابع: "أكرم مش طرف مباشر أو غير مباشر في الطلاق، طلاقي لأسباب أكيد مش مكانها الفيس بوك ولا تخص أحد غير الطرفين، مفيش حد في الدنيا بيطلق إلا لأسباب تخصه، وأكرم معملش هاك لحسابها والكلام ده ربنا عالم إنه غير صحيح".

وانهى تعليقه قائلا: "أنا راجل موجود في الوسط الفني بقالي 26 سنة وأعتقد إن عمر ماحد سمع ليا حس ولا دخلت في مشاكل مع قريب أو غريب ومكنتش أتمني أكتب البوست ده بس بما أن الكلام طال ناس ملهمش ذنب وجب عليا تحمل المسؤولية والرد، ومازلت بتمني ما اضطرش أرد في يوم اخر على هجوم اخر على أي شخص لمجرد إنه صديق وبيتعامل معي فنيًا، مازلت بتمني من زوجتي السابقة ترك مساحة من الود عشان بنا أولاد وربنا بيقول: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) وده اللي بحاول فيه من البداية وهحاول فيه للنهاية، ربنا يهدي الجميع".