منذر رياحنة يضع علم إسرائيل على صناديق القمامة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان الأردني، منذر ريحانة دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط انتهاكات الكيان الصهيوني الصارخة وخرق كل المواثيق والأعراف الدولية وسط دعم أمريكي وصمت إعلامي غربي.

ونشر "منذر" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله في شوارع عمان وهو يضع علم الكيان الصهيوني على أحد صناديق القمامة ولاقى الفيديو رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "منذر" بالفيديو قائلا: "الأطفال، كل الرجال اللي هناك الكرامة وأهل الشرف وأهل العزة بإذن الله النصر قريب وهم عارفين مؤمنين بوعد ربنا ليهم، وقريب هنصلي الجمعة في القدس وهنعيش اليوم ده أقسم بالله لنعيشه".

وانهى تعليقه بعد انتهائه من رسم علم الكيان الصهيوني بمعظم صناديق القمامة في عمان: "ارتحت أقسم بالله"، وعلق متابعيه قائلين: "مكانهم فعلًا ده حتى العلم مش بتاعهم وسارقينه، منذر رياحنة بطل وزير دفاع الفنانين، عاشت فلسطين حرة وتحيا مصر".

وكشف "منذر" مؤخرًا عن تواجده أمام معبر رفح للمشاركة في دخول المساعدات للجانب الفلسطيني وعلق قائلا: "أنا هنا من أمام معبر رفح جيت عشان أشم ريحة المسك جينا نزداد كرامة جينا نحس بقيمة اللي قاعدين بيعملوه، أظن الكلام بعد اللي شفناه انتهي، واي حاجة بقولها مقابل أي مشهد بنشوفه انتهي وانا في الطريق عمال أحكي نفسي أعمل أي حاجة وده اللي قادرين عليه دلوقتي وقاعدين بنستني وعد ربنا لينا وان شاء الله الأيام الجاية نمر عبر الحدود لأخواتنا الفلسطينيين وان شاء الله يكون هذا الشهر شهر انتصارات وكرامات شهر أكتوبر".

وحرص العديد من النجوم مؤخرًا على دعم القضية والشعب الفلسطينية في محنته وأعلنوا عن تأجيل حفلاتهم الغنائية لأجل غير مسمى إلى جانب تبرع العديد منهم بمبالغ مالية ضخمة في محاولة لإرسال المساعدات الغذائية والطبية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن منذر رياحنة شارك مؤخراً بمسلسل "جعفر العمدة" والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية.