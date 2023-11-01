محمد هنيدي يعلق على مجزرة جباليا في فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد هنيدي على الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني من مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاتها الصارخة ومواصلة قفصها لغزة وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال.

ونشر "هنيدي" صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" والتي علق خلالها على مجزرة جباليا والتي أسفرت عن ما يقرب من 400 شهيد واستشهد هنيدي بآية قرآنية قائلا: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.