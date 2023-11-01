شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ابنة الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أصدقاء الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا التي رحلت تحت الأنقاض هي وابنها إبراهيم وابنتيها لين وسارة في غزة عن تواجد ابنتيها ريتا وفرح في العناية المركزة، داعين الله أن يخرجا بالسلامة ويتحملا صدمة فقدانهما الأم والإخوة.



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كشف إسلام ابن عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عبر حسابه بموقع تويتر، عن أن ابنة عمه إيناس السقا وبناتها لين وفرح وريتا وابنها إبراهيم كانوا نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديدهم بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة، حيث تم استهداف المنزل "على رؤوس اللي فيه"، على حد تعبيره.



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