شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو ودينا الوديدي يكشفان كواليس أوبريت "راجعين" لدعم فلسطيني: أقل شيء ممكن نقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مطرب الراب عفروتو على أوبريت "راجعين" الذي يشارك فيه عدد من النجوم بلهجات عربية مختلفة، وقال إن الموضوع بدأ بمحادثة جرت بيننا وبين أصدقاء من الأردن وعرضوا علينا هذا الأوبريت رغم أني حاولت برفقة مطرب الراب مروان موسى، أن نقدم هذا العمل وفور عرض الزملاء في الأردن رحبنا، وفي اليوم التالي مباشرة سافرنا للأردن وبدأنا بنحو 6 أو 7 مطربين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أننا بدأنا نعرض المشاركة على عدد من المطربين في مصر ولم يرفض أحد المشاركة، وكلهم قالوا: "شرف لينا، كما هاتفنا فنانين في المغرب، معلقا: "مافيش في إيدينا حاجة نقدمها لكن دي أقل حاجة نقدمها لشعب فلسطين".

وحول كتابة الأوبريت قال: "مافيش حد معين كتب كله ساعد وإحنا كرابرز بنكتب لنفسنا وكل حد بيعمل راب بيكتب لنفسه أو بيساعد اللي معاه مكنش الموضوع ماشي بتنسيق مسبق"، مضيفا أن الجميع ساعد ومنح الأغنية 100% من مجهوده، ومن مصر فقط هو ومروان موسى ومروان بابلو وأمير عيد ودنيا وائل ودينا الوديدي.

من جانبها أكدت دينا الوديدي، أن القضية الفلسطينية ملازمة لنا منذ مولدنا، مضيفة: "عندما عرضت علي الفكرة لم أفكر حتى لوهلة حيث هاتفني زميلي عفرتو ورحبت فوراً أي فنان بشكل عام جميعنا نشعر بالألم ولو نقدر كل واحد يقدم حاجة توصل بصوتنا للعالم لن يتأخر أحد".

وتابعت: "الهدف أن نجتمع جميعاً 25 فنان من كل الدول العربية وشمال إفريقيا عشان نقدم عمل وصوتنا يوصل خاصة في ظل الموقف العالمي من الوقوف بجدية أمام ما تتعرض له فلسطين، وأكملت: "في الاساس بكتب وبلحن وبغني وعشان هو عمل جماعي لما سمعت الأغنية عجبني الموسيقى وكل واحد شارك حط بصمته لأن كل واحد مننا يطلع ببصمته.. وحسيت أني لازم أدعي ربنا أننا نحتاج ذلك عشان كده طلع ارتجال في الأداء وأخدت رأي عفروتو في حاجات كتيرة وكلنا كنا بنساعد بعض".