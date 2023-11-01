شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الختامي لمسرحية "البندقية" بأكاديمية الفنون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح "على فهمى" التابع لمعهد الفنون المسرحية بالمعهد العالى للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عرض مسرحية "البندقية"، والتى تم عرضها على مدار يومين متتاليين، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور محمد كمال مدير مركز إدارة الجودة بالأكاديمية، والدكتورة عبير فوزى رئيس قسم التمثيل والإخراج بالأكاديمية، والمخرج والسيناريت نادر صلاح الدين.

"البندقية" تأليف محمد طارق الوديع، إخراج مصطفى حسنى الكتبى، حيث تنقل المسرحية دراما من الواقع عن شخصيات حقيقة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: "إنه من دواعي سرورى وفخرى مشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة التى استمرت طوال شهر أكتوبر".

وأضافت غادة جبارة أن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معانى الصمود والدفاع عن الوطن وتنمى قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.