شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد إبراهيم ابن الفنانة الشهيدة الفلسطينية إيناس السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة علاء أبو سيدو الفلسطينية عن استشهاد الطفل إبراهيم، والذي كان في عداد المفقودين بعد استشهاد والدته الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها.

وكشف أصدقاء الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا التي رحلت تحت الأنقاض هي وابنتيها لين وسارة في غزة عن تواجد ابنتيها ريتا وفرح في العناية المركزة، داعين الله أن يخرجا بالسلامة ويتحملا صدمة فقدانهما الأم والإخوة.

وكشف إسلام ابن عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عبر حسابه بموقع تويتر، عن أن ابنة عمه إيناس السقا وبناتها لين وفرح وريتا وابنها إبراهيم كانوا نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديدهم بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة، حيث تم استهداف المنزل "على رؤوس اللي فيه"، على حد تعبيره.

ونشرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا أعلنت فيه استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وقدمت الراحلة إيناس السقا عدة أعمال فنية منها "فى شىء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.