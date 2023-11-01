إيقاف 20 فناناً مصرياً عن التمثيل وتحذير شركات الإنتاج من التعاون معهم… أسماء لن تتوقعها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 02:30 صباحاً - كشف الممثل أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن لائحة بأسماء بعض الممثلين الذين اتخذت النقابة بحقهّم قرارًا قضى بعدم منحهم تصاريح للعمل بعد ممارستهم المهنة من دون الحصول على تصاريح مسبقة، مشيرًا الى ان إجراءات قانونية ستتخذ بحقهم في حال لم يستجيبوا للوائح.

اسماء الممثلين الموقوفين عن العمل

وأصدر زكي بياناً تضمَّن 20 اسماً من الفنانين الشباب الذين لم يحصلوا على تصريح لمزاولة مهنة التمثيل من نقابة المهن التمثيلية، وجاءت القائمة كالتالي: إنجي كيوان، وياسمين داود، وعمر جمال، ونينا المغربي، وعمر شرقي، وراندا عبدالسلام، وعمرو ممدوح، وشيما الشريف، وسالي حماد، ومروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالي، ورحمة حسن، وإلهام وجدي، وأنس مبارك، وهالة خالد، ويوسف وهبي، وهاجر السراج.

بعض الفنانين الذين تم إيقافهم: ناردين فرج ومران يونس وراندا عبد السلام

وقد حظّر النقيب زكي جميع شركات الإنتاج من التعامل مع الأسماء المذكورة أعلاه الى حين التزامهم بواجباتهم وتصحيح أوضاعهم، كما سبق ان حذّر هذه الشركات من التعاقد مع طلاب معهد الفنون المسرحية الذين أصدر بحقّهم قرارًا منعهم بموجبه من العمل قبل الحصول على إذن من النقابة.

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها

علقت الفنانة إلهام وجدي، على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بوقفها عن العمل وعدم إعطائها تصريح مزاولة المهنة.

وأكدت إلهام وجدي، في تصريحات صحفية، أنها لا تعلم سبب إيقافها عن العمل على الرغم من أنها قدمت مسلسلا واحدا فقط في مشوارها الفني، وهو مسلسل إيجار قديم، كما أنها تحاول التواصل مع الدكتور أشرف زكي منذ شهور.

آخر أعمال إلهام وجدي

شاركت الفنانة إلهام وجدي، في مسلسل إيجار قديم، والذي دارت أحداثه في إطار دراما اجتماعية حول إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم، والعمل من بطولة الفنان شريف منير، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، هشام إسماعيل، صلاح عبد الله، إلهام وجدي، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

تعليق راندا عبدالسلام بعد قرار منعها

كذلك علقت الفنانة راندا عبدالسلام، على قرارا نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بمنعها من التمثيل أو التعامل معها هي وعدد أخر من النجوم.

وقالت رندا عبدالسلام في تصريحات صحفية: «كل الاحترام والتقدير للقواعد المنظمة إلى وضعتها نقابة المهن التمثيلية وحاليا جاري استيفاء الاوراق اللازمة …شرف لأي ممثل انه ينتمي لنقابة المهن التمثيلية المصرية العريقة إلى دائما بتساهم في تطوير المهنة وحمايتها».

وأضافت: «كل التقدير والاحترام للنقيب الدكتور أشرف زكي إلى دائما في ضهر الفنانين ودائما يعمل لمهنتنا».

أحدث أعمال راندا عبد السلام

وكانت آخر أعمال الفنانة راندا عبد السلام مسلسل “متيجي نشوف” الذي يعرض حاليا على الفضائيات المصرية.

وشهدت حكاية ما تيجي نشوف أحداث مشوقة عقب اكتشاف هنا شيحة الخيانة زوجها مع صديقة عمرها وتحدث بينهما مواجهة صادمة تقلب الأحداث رأسا على عقب خاصة مع توتر العلاقة بين الأصدقاء الخمسة.

وتعد حكاية ما تيجي نشوف هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان “ألفريدو” بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى الزهايمر، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور وتصدرت الحلقة الأخيرة محركات البحث المختلفة.

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