بالصور- ضربها شقيقها الأصغر أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 02:30 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، للضرب على يد شقيقها الأصغر “سباستيان”، الأمر الذي تسبب في إصابتها بعدد من الجروح القطعية في الرأس واليد.

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها

وكشفت نادين عن الإصابات التي تعرضت لها من خلال صور تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها إصابتها بجرح في الرأس وجرح في كف اليد، بالإضافة إلى علامات للضرب على كتفها.

وحرصت الفنانة نادين الراسي على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام“، قائلة: “الله هو العدل وانا راضية بحكمك يا الله.. لكل محب شكرا على صلواتكم وانا من الله ومنكم بخير”.

الاعتداء على والد نادين الراسي

وكانت الفنانة نادين الراسي، قد تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل شقيقها وشقيقتها ساندرين وسباستيان، واللذان قاما بالاعتداء على والدهما للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي

ذهبت نادين الراسي مع والدها وشقيقتها إلى المستشفى للاطمئنان على صحة والدتها التي أصيبت بشلل نصفي قبل يومين، وبدأ خلاف بينها وبين شقيقها الأصغر، انتهى بضربه لها، بحسب موقع الجرس اللبناني.

ونشر الموقع مجموعة من الصور للفنانة اللبنانية نادين الراسي والإصابات التي تعرضت لها في رأسها وكتفها.

ولم ترد نادين الراسي على شقيقها وظلت تصرخ قائلة “عم بتمد إيدك عليي؟” ودخلت في حالة انهيار، ووصلت قوة من الأمن للتحقيق في الواقعة.

نادين الراسي ووالدتها

وكانت والدة نادين الراسي تعرضت لجلطة دماغية أدت لشلل نصفي.

أحدث أعمال الفنانة نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل “عرابة بيروت” عبر “منصة شاهد vip“.

ومسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »