«عقدة التقليد» : ياسمين صبري بالأسود وجورجينا رودريغز بالبنّي مع الحقيبة نفسها… مَن الأجمل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 02:30 صباحاً - لا يخلو ذكر اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري إلا بربطه بصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

صدفة جمعت ياسمين صبري وجورجينا

وبين حين وآخر، ترتفع موجة الانتقادات الموجهة إلى ياسمين صبري، باعتبار أنها تسعى بشكل دائم إلى تقليد عارضة الأزياء الأرجنتينية، سواءً بإطلالات مشابهة، أو بصور تعمد فيها إلى الظهور بنفس وضعية جورجينا في لقطات سابقة لها.

ورغم رد الفنانة المصرية على هذه الاتهامات، التي لقيت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زال الوضع قائمًا على ما هو عليه، إلى أن جمعت الصدفة بينهما في موسم الرياض، كأن القدر أراد ترسيخ «عقدة التقليد» في أذهان متابعي «ياسمين».

إطلالة النجمتين في “موسم الرياض”

وحضرت كلٌ من النجمة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريغز فعاليات “موسم الرياض” بنسخته الرابعة، وكانتا محط اهتمام الجمهور لعقد مقارنة بين إطلالتهما وأناقتهما.

واختارت النجمة المصرية فستاناً أنيقاً من اللون الأسود بتصميم ضيق بالكامل يبرز رشاقتها، ليتسع في أسفله مع حركة ناعمة عند الكتفين مع أكمام طويلة وضيقة، وزُيّن بأكسسوار على شكل ورود ذهبية عند الصدر والورك لكسر رتابة التصميم، وانتعلت صندلاً ناعماً أسود وحملت بيدها حقيبة فخمة من “ديور” بلون الورود، وتزيّنت بمجموعة من المجوهرات البسيطة.

في حين اختارت عارضة الأزياء العالمية فستاناً بسيطاً باللون البنّي الغامق متوسط الطول، جاء ضيقاً بالكامل وبأكمام طويلة ومكشوف الكتفين… ونسّقت معه حذاء نسائياً باللون الأبيض العاجي بكعب عالٍ، وحملت حقيبة يد من “ديور” أيضاً باللون نفسه، وأكملت الإطلالة بعدد من المجوهرات الماسية الناعمة.

وتفاعل المشاهدون بشكل كبير مع الإطلالتين، وأجروا مقارنة بين ياسمين وجورجينا لناحية الشبه بينهما، وكان لافتاً أنهما حضرتا بإطلالتين مختلفتين تماماً لكنهما حملتا حقيبة يد بتصميم مشابه مع اختلاف في اللون، ورأى البعض أن هناك شبهاً بسيطاً بينهما، في حين أرجع البعض الآخر الأمر إلى أن النجمتين تتابعان آخر صيحات الموضة وأحدث التصاميم، وهذا ما يجعل إطلالاتهما متشابهة.

تقليد ياسمين صبري لـ جورجينا رودريغز

حديث رواد مواقع التواصل عن فكرة التقليد، جاءت بعد عدد من الوقائع التي دفعتهم إلى التعامل معها كواقع، فبين فترة وأخرى، تشارك «ياسمين» صورًا لها عبر حسابها الشخصي بـ«إنستغرام»، في أمر ينتهي بتدوين تعليقات تُتهم فيها بتقليد جورجينا.

واستند رواد مواقع التواصل على ما سبق، بسبب تشابه تصميمات عدد من فساتين «ياسمين» مع ما ترتديه جورجينا، أو تقارب زوايا التصوير، أو حتى في مساحيق التجميل المستخدمة بحيث تبدو ملامح الفنانة المصرية قريبة من عارضة الأزياء الأرجنتينية.

الحال لم يتوقف عند حد الصور التي تشاركها «ياسمين» عبر «إنستجرام»، بل امتد إلى حرصها الدائم على توثيق تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية «الجيم».

فبين حين وآخر، تنشر الفنانة المصرية فيديوهات توثق أدائها لعدد من التمارين البدنية، وهو نفس المنوال الذي تسير عليه جورجينا منذ ذيوع صيتها، حتى قوبلت هذه المقاطع بنفس التعليقات سالفة الذكر.

تعليق ياسمين صبري

تتابع الأحداث، دفع الفنانة ياسمين صبري إلى الرد على اتهامات تقليدها لـ جورجينا، فقالت، خلال تصريحات سابقة لبرنامج «ET بالعربي»، إن مثل هذه الأقاويل تلاحقها منذ عام 2015، تزامنًا مع بداية ذيوع صيتها، حينها بدأت مقارنتها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، باعتبارها كانت في الصورة» بحسب تعبيرها.

أضافت: «لا مشكلة لدي.. من يقول يقول.. المشكلة ليست من عندي بل لدى من يعلق وينتقد.. على الأقل الانتقادات لا تتعلق بشيء مهين لي.. حينما لا يوجد شيء يُقال هذا هو ما يقال.. نحن أحيانًا نتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى.. ولا نرى قيمة أنفسنا بشكل صحيح».

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