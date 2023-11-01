شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على الجنسية المصرية بسبب أغنية ..اليوم عيد ميلاد وديع الصافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجمل الأغاني وأشهرها أغنية " عظيمة يا مصر " وهي من الأغاني الوطنية المصرية، من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية، منح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجنسية المصرية للفنان الكبير وديع الصافي الذي تمر اليوم ذكري ميلاده فهو من مواليد1 نوفمبر عام 1921 .

جدير بالذكر أن الفنان الكبير الراحل وديع الصافي كانت انطلاقته الفنية عام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى لحنًا وغناء وعزفًا من بين أربعين متباريًا في مباراة للإذاعة اللبنانية، أيام الانتداب الفرنسي، في أغنية "يا مرسل النغم الحنون" ، وكان أول لقاء له مع محمد عبد الوهاب سنة 1944 حين سافر إلى مصر. وفي سنة 1947 سافر مع فرقة فنية إلى البرازيل وبقي فيها 3 سنوات، وبعد عودته من البرازيل، أطلق أغنية «عاللّوما»، فذاع صيته بسبب هذه الأغنية التي لاقت صدى في جميع الاوساط، وأصبحت بمثابة التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا. وكان أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية بعدما طعّمها بالموال ، ومن أشهر أغانيه التي مازالت يرددها كل محبيه في الوطن العربي وينهل من تراثه كل المطربين أغنيات : علي رمش عيونها ، ودار يا دار ، عندك بحرية ، الليل يا ليلي ، طلوا أحبابنا ، يا عيني ع الصبر ، لبنان يا قطعة سما ، الله يرضي عليك .