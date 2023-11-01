نوال الزغبي عن ميريام فارس:"تخطت العالمية"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن رأيها الشخصي في بعض الفنانات، ومن بينهم ميريام فارس.

وقالت نوال، خلال لقائها في برنامج "هذا مكانك"، من تقديم هشام الهويش، خلال فقرة تختار من خلالها فنانة واحدة من بين فنانتين أو ثلاثة، بعد عرض صورة للفنانة هيفاء وهبي وميريام فارس، قائلة :" ميريام فارس تخطت العالمية مع ويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز، هذا أقل من مكانها، أختار هيفاء وهبي".

يذكر أن ميريام فارس حصلت على جائزة "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية" في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023.