انتهاء تصوير حكاية "عيشها بفرحة" اليوم.. قبل يوم من عرض الحلقة الأخيرة

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنانان هبة مجدى وهانى عادل من تصوير آخر مشاهد حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" اليوم الأربعاء قبل يوم واحد فقط من عرض الحلقة الأخيرة على قناة ON إذ تعرض الحلقة غداً الخميس الساعة 8 مساء، حيث تواصل التصوير طوال الأيام الماضية بالتزامن مع عرض الحلقات.

وتعرض حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.