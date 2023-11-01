هاري ستايلز أغنى شاب تحت سن الـ30 عاماً للعام الثاني على التوالي وهذه هي ثروته

ميرنا وليد - بيروت - تم اختيار الفنان البريطاني هاري ستايلز كأغنى نجم شاب تحت سن 30 عاماً في المملكة المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتقدر ثروته بـ175 مليون جنيه إسترليني.



وكسر المغني، البالغ من العمر 29 عاماً، حاجز ال 150 مليون جنيه إسترليني لأول مرة عام 2023، عبر جمع المبلغ بعد جني المكافآت من عامين من التجول حول العالم في حملته الترويجية "love on tour"، والتي حققت إيرادات بلغت 508 ملايين جنيه إسترليني.

وهذا النجاح الموسيقي كان مدعوم بتوقيع عقد ضخم مكون من خمسة أفلام مع شركة "Marvel" السينمائية للعب دور "Eros starfox"، مقابل حصوله على 100 مليون دولار.

يذكر أن المغني هاري ستايلز كان قد تصدر قائمة أغنى المشاهير في المملكة المتحدة، العام الماضي يثروة تقدر ب 116 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لقائمة "Heat Rich List"، وأخد مكان زميله إيد شيران الذي شغل المركز سابقاً.

ويسيطر الفنانون على المراكز الخمسة الأولى، إذ جاءت دوا ليبا في المركز الثاني بمبلغ يقدر بـ82.5 مليون جنيه إسترليني.