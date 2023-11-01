قصات شعر الأميرة ديانا أناقة تاريخية تُلهم الموضة الحديثة

ميرنا وليد - بيروت - اعتمدت الليدي ديانا منذ أن أصبحت أميرة ويلز بعد زواجها من الأمير تشارلز، على قصات الشعر القصير الأشقر اللون، والذي كان عنواناً لأنوثتها.



غيرت الليدي ديانا الصورة النمطية المعتمدة لشكل الأميرات، أي الشعر الطويل الناعم بموديلاته المختلفة، فخلقت هوية جديدة للجمال الملكي، دفع الكثيرات من متابعات الموضة الى اعتمادها.

تعود هذه الموضة من قصات الشعر القصير إلى الواجهة من جديد، بعد أن كانت معتمدة في الثمانينيات والتسعينيات. وأصبحت هذه الموضة أساسية في إطلالات الشابات والسيدات في هذا العصر.

فبعد أن تخطت الليدي ديانا اطلالاتها الجمالية القواعد الملكية، التي طالما رافقت اختيارات الملكات والأميرات، أصبحت مصدر إلهام لأغلبية الدور العالمية، التي أعادت احياء قصات شعرها بتدرجاته المتنوعة.

يذكر أن الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر ولدت في 1 تموز/يوليو 1961 في بريطانيا، وتزوجت أمير ويلز تشارلز في 29 تموز/يوليو عام 1981 في كاتدرائية القديس بولس، ولاقى الزفاف إقبالاً جماهيرياً على التلفاز.

توفيت الأميرة ديانا بسبب حادث سير في 31 آب/ أغسطس 1997، تلاه حزن شعبي شديد على رحيلها.





