خاص وبالفيديو - مايا داغر تكشف دورها في مسلسل "لعينيكِ" وتتحدث عن كواليس التصوير

ميرنا وليد - بيروت - الممثلة مايا داغر هي خريجة سينما وممثلة لبنانية مواليد بلدة تنّورين، أول عمل تمثيلي لها كان من خلال فيلم "غود مورنينغ" عام 2018، ومن بنين الأعمال التي شارك فيها مسلسل 50 ألف، وأحدث أعمالها مسلسل انتهت من تصويره مؤخراً يحمل عنوان "لعينيكِ" وهو أول عمل بطولة لها وسيتم عرضه قريباً.



والمسلسل من كتابة المنتج والمؤلف اللبناني الراحل مروان نجار، وهو آخر كتاباته، قبل وفاته في شهر شباط/فبراير بداية العام الجاري.

مسلسل "لعينيكِ" من بطولة الممثلين مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف س. معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد، ميشال أضباشي، تأليف مروان نجار وإخراج ليليان بستاني.

موقع "الفن" التقى بـ فريق عمل مسلسل "لعينيكِ" في كواليس التصوير وقد أجرينا مقابلة مع الممثلة مايا داغر وتحدثت فيها عن تفاصيل دورها في المسلسل وكواليس التصوير، كما تحدثت عن الفيلم الفرنسي الذي شاركت فيه.