دوين جونسون يتحول الى ديفيد بيكهام-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم العالمي ذا روك الجمهور بتنكره على هيئة نجم كرة القدم ديفيد بيكهام، وذلك بمناسبة الهالوين، وقد نالت صورته اعجاب عدد كبير من المتابعين.



على صعيد آخر وتعليقاً على تمثال الشمع الأخير الخاص به في متحف جريفين الفرنس، قال دوين جونسون المعروف بـ ذا روك: "سأتواصل مع أصدقائي بمتحف جريفين في باريس لكي نتحدث عن تعديل تفاصيل هامة في التمثال الخاص بي، وسنبدأ بلون بشرتي وعندما أزور باريس مجددًا سأحتسي قهوى مع نفسي".

وجاء كلام دوين تعليقاً على فيديو لأحد صناع المحتوى يسخر فيه من التمثال.